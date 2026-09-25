Expediente italiano vincula a “Don Flaco” con presuntas operaciones de cocaína en Quintana Roo

El expediente de la Fiscalía Antimafia de Catania que documenta presuntas operaciones internacionales de José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, señalado como presunto narcotraficante y detenido en Ciudad de México el martes, vuelve a colocar a Quintana Roo en el contexto de investigaciones sobre tráfico internacional de cocaína y retoma cuestionamientos que durante años han rodeado al aeropuerto de esta ciudad, respecto a la droga que circula por las rutas aéreas del Caribe y la que es detectada por las autoridades.

De acuerdo con documentos judiciales, investigadores italianos interceptaron conversaciones de integrantes de la organización que presuntamente encabezaba “Don Flaco”. En una de ellas, registrada en enero del 2020, el supuesto operador se encontraba en Cancún, mientras sus colaboradores hablaban de posibles actividades de narcotráfico en el sur de Quintana Roo.

Las charlas mencionaban hasta 35 vuelos semanales procedentes de Venezuela por la zona de Chetumal, con cargamentos de entre 500 y 800 kilos de aparente cocaína.

Noticia Destacada Hallan 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Cancún

El expediente no identifica al Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) como punto de llegada de esas aeronaves; sin embargo, existen registros de aseguramientos de esta sustancia realizados durante años en dicha terminal aérea.

De acuerdo con antecedentes oficiales y reportes periodísticos, el aeródromo también ha figurado en pesquisas y decomisos relacionados con presuntos traslados de estupefacientes hacia Estados Unidos o países europeos, procedentes de Centro y Sudamérica. Durante el 2006 se registraron diversas incautaciones en el recinto y septiembre fue señalado como el mes con mayor cantidad asegurada, con 150 kilos de supuesta cocaína, además de drogas sintéticas. Los detenidos en esas operaciones eran de origen antillano, argentino, español y holandés, según los informes de aquella época.

En cuanto a la operación atribuida a un desaparecido grupo delictivo, versiones difundidas en su momento señalaron una presunta protección de autoridades federales, entre ellas la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependencia que entonces tenía responsabilidades relacionadas con la seguridad aeroportuaria. En ese contexto, se documentó que José Luis Soladana Ortiz, quien fuera comandante de la DGAC, autorizó en el 2007 el aterrizaje de un avión tipo Grumman Gulfstream, con matrícula N987SA, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, días antes de que la aeronave se desplomara cerca de Tixkokob, Yucatán, con más de seis toneladas de presunta droga.

Este año, la FGR detuvo a un empleado por portar narcóticos en la T4 / Especial

La autorización para el aterrizaje y la posterior caída de la aeronave fueron hechos registrados en investigaciones de aquella época. No obstante, cualquier vínculo entre ambos acontecimientos y una eventual operación de tráfico de estupefacientes debe entenderse dentro de las versiones e indagatorias realizadas entonces, y no como una responsabilidad acreditada de quien permitió el descenso. Soladana Ortiz fue ejecutado meses después.

En su edición del 9 de noviembre del 2011, POR ESTO! publicó que el Gobierno federal había cuestionado la presunta protección a integrantes del crimen organizado que operaban en Quintana Roo. Entre los casos mencionados figuraba un sujeto apodado “El Monstruo”, señalado entonces como cabecilla de una célula criminal que presuntamente utilizaba el Aeropuerto Internacional de Cancún para triangular envíos de cocaína hacia Europa.

Posteriormente, en septiembre del 2012, Aduanas reportó el aseguramiento de más de dos kilos de aparente cocaína procedentes de Mánchester, Inglaterra, mientras que en diciembre del mismo año se registró el decomiso de más de 14 kilos en dos operaciones relacionadas con vuelos procedentes de Panamá.

Noticia Destacada ¡Alerta Aeropuerto! Detienen a sujeto que pretendía viajar con drogas de Cancún al extranjero

En octubre del 2019, el SAT reportó la incautación de otros nueve kilos, distribuidos en 11 paquetes ocultos entre envolturas de café dentro de la maleta de un pasajero colombiano. Existe, además, un antecedente de mayor volumen: en el 2011, autoridades federales aseguraron en Progreso, Yucatán, un contenedor procedente de Lima, Perú, cuyo destino era Cancún, con 539 kilos de supuesta cocaína ocultos en cajas con doble fondo.

Los casos también aparecen en registros recientes. En el 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó sentencias contra personas detenidas con posible cocaína en la Terminal 2 del aeropuerto: una por 895 gramos y otra por 2.48 kilos ocultos en el cuerpo. Asimismo, a principios de este año, la FGR informó sobre la detención de un empleado del AIC identificado como Dilan “N”, a quien se le aseguraron 45 kilos en la Terminal 4.

La sucesión de decomisos documentados no permite establecer, por sí misma, la existencia de una red de complicidad dentro del aeropuerto ni acreditar que autoridades permitan deliberadamente el paso de cargamentos mayores. Lo que sí consta en registros oficiales y reportes de distintas épocas es la realización de incautaciones de droga vinculadas con pasajeros, equipaje, aeronaves o cargamentos cuyo destino o punto de tránsito estuvo relacionado con Cancún.

Durante el 2006 hubo varias incautaciones en el recinto. / Especial

En ese contexto, las revelaciones contenidas en el expediente italiano adquieren relevancia local: las conversaciones atribuidas a integrantes de la organización investigada mencionan una operación aérea de grandes dimensiones en Quintana Roo, mientras uno de los presuntos operadores era ubicado en Cancún. El documento judicial, sin embargo, no establece que el AIC fuera el destino de los vuelos mencionados.

La historia documentada del aeropuerto muestra que los decomisos registrados -desde paquetes de menos de mil gramos hasta cargamentos de cientos de kilos con destino a Cancún- forman parte de una sucesión de casos investigados por autoridades a lo largo de las últimas dos décadas. Estos antecedentes permiten dimensionar la presencia recurrente del tráfico de cocaína en las rutas relacionadas con Quintana Roo, pero no determinar por sí mismos qué proporción de los cargamentos que circulan por ellas logra ser detectada.