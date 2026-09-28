Confirman tres detenidos y 17 motocicletas recuperadas tras un cateo en Chetumal

A partir del operativo que previamente derivó en el aseguramiento de un predio y de varias motocicletas deportivas en Chetumal, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) dio a conocer que fueron 17 las unidades recuperadas, todas robadas durante el presente mes, y los tres hombres detenidos ya enfrentan una medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta por un juez de control.

La información fue presentada por el fiscal general, Raciel López Salazar.

Los detenidos fueron identificados como Brian Armando, José Antonio y Daniel, todos originarios del estado.

Noticia Destacada Catean domicilio, aseguran cuatro motocicletas y posibles drogas en Chetumal

Según la Fiscalía, permanecerán bajo esa medida mientras continúan las investigaciones. En términos generales, la prisión preventiva justificada no es una sentencia ni una declaración de culpabilidad, sino una medida que el juez impone a solicitud del Ministerio Público cuando considera acreditada su necesidad, por lo que los tres continúan amparados por la presunción de inocencia.

Como se informó en su momento, durante la intervención se aseguraron, además de las motocicletas con reporte de robo, marihuana, en el sitio ubicado en la avenida Javier Rojo Gómez, entre las calles Tejón y Cereque de la colonia Nuevo Progreso.

Noticia Destacada Confirman detención de encargado de la Policía Turística de Cancún durante cateo en la SM 32

Ahora, la autoridad precisó que el predio operaba como centro de acopio donde las unidades eran desmanteladas o modificadas para venderse después con documentación falsa en comunidades aledañas, una operación en la que participaron fuerzas federales, estatales y municipales.

Se informó que, en el estado, en lo que va del año 724 vehículos en total, de los cuales 508 son motocicletas, 208 automóviles y cinco tractocamiones, además de 12 embarcaciones y una maquinaria. En el 2025 se recuperaron 842 vehículos con reporte de robo en Quintana Roo.