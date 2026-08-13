FGE abre 106 investigaciones por delitos contra estudiantes en Quintana Roo

Entre el 8 de noviembre de 2024 y el 31 de julio del 2026, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició 106 carpetas de investigación y obtuvo 14 órdenes de aprehensión, de las cuales 13 fueron cumplimentadas, por delitos como abuso sexual, violación, trata de personas, en su modalidad de prostitución ajena, y fraude, cometidos en agravio de estudiantes.

Los resultados corresponden al periodo comprendido del 8 de noviembre del 2024, cuando inició el programa “Prevención a través de la Educación”, al 31 de julio del 2026, como parte de las acciones que la Fiscalía realiza en coordinación con la Secretaría de Educación, los Gobiernos Municipales y asociaciones civiles.

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Las carpetas fueron iniciadas a partir de las visitas realizadas por fiscales especializados y de distrito a escuelas de los niveles básico, medio superior y superior, donde personal capacitado imparte charlas informativas a alumnas y alumnos, así como a docentes y personal administrativo.

Entre los casos detectados destaca la aprehensión y posterior vinculación a proceso de Elizabeth Shekina “N”, por el delito de trata de personas en agravio de dos adolescentes, alumnas de una escuela secundaria del municipio.

En una escuela de Playa del Carmen, personal de la Fiscalía ubicó además a dos adolescentes de 12 años que fueron víctimas de violación presuntamente por parte de su padrastro, identificado como Dolores “N”, quien fue detenido y vinculado a proceso.

Las autoridades obtuvieron 14 órdenes de aprehensión y cumplimentaron 13 / Especial

Otro de los casos detectados ocurrió en el Cecyte 1, donde se identificó a un estudiante que presuntamente se dedicaba a la venta y distribución de droga dentro del centro educativo.

Asimismo, cuatro adolescentes y un joven de 19 años fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de las autoridades al ser localizados en posesión de estupefacientes cerca de una escuela secundaria. En su poder tenían más de 600 dosis de drogas, que presuntamente comercializaban entre las y los estudiantes.

Además de las pláticas sobre diversos temas de interés para niñas, niños y jóvenes, el programa permite detectar casos específicos de hechos delictivos en los que estudiantes son víctimas directas, así como posibles conductas que representan un riesgo para la comunidad escolar.

La Fiscalía señaló que estas acciones se mantienen mediante la colaboración con el sector educativo, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y evitar que los hechos cometidos principalmente contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes queden impunes.

Un trasfondo marcado por el acoso y la falta de transparencia

Las medidas de investigación y ejecución de órdenes de aprehensión responden a un escenario que venía encendiendo focos rojos en la entidad. Tan solo durante el ciclo escolar de 2025, al menos 60 estudiantes del norte de Quintana Roo requirieron atención especializada tras sufrir abuso o acoso sexual en sus planteles. Representantes de la Asociación Nacional de Padres de Familia advirtieron en su momento que esta cifra representaba un subregistro, pues un número indeterminado de víctimas optaba por el silencio por temor o vergüenza.

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Quejas contra docentes

Esta crisis no era nueva. En el periodo lectivo 2023–2024, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reportó 30 quejas de abuso sexual vinculadas a docentes afiliados. Aunque la mayoría de los casos se resolvieron administrativamente a favor de los profesores y solo uno llegó a vinculación a proceso penal, la inconformidad social creció debido a la falta de estadísticas consolidadas y públicas por parte de la Secretaría de Educación respecto a las sanciones impuestas o los tiempos de investigación.

Casos emblemáticos, como las denuncias contra un maestro de la secundaria “Vicente Guerrero” en Playa del Carmen o la separación del cargo de un docente de la primaria “Aarón Merino” en Chetumal acusado de agredir a una niña de 12 años, evidenciaron la urgencia de protocolos más estrictos. Frente a este panorama histórico, la FGE ratificó su compromiso de mantener la presencia institucional en las escuelas para evitar que los delitos cometidos contra niñas, niños y jóvenes queden en la impunidad.