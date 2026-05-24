Detienen a Román “N” por posesión de presuntas drogas en Chetumal

Un hombre identificado como Román “N” fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales tras ser sorprendido en posesión de un importante número de dosis de sustancias ilícitas. La captura se concretó durante un operativo conjunto de vigilancia y prevención del delito implementado por corporaciones de los tres niveles de gobierno en las calles de la capital del estado.

Los acontecimientos tuvieron lugar cuando elementos adscritos al Grupo Centurión y de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en plena coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Othón P. Blanco, patrullaban la colonia Payo Obispo.

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Al avanzar sobre el retorno 51, entre la calle Celul y el retorno 50, los uniformados divisaron a un individuo que se encontraba consumiendo un cigarrillo que despedía un olor característico al de la marihuana, al mismo tiempo que manipulaba una pequeña bolsa de plástico transparente.

Al percatarse de la aproximación del convoy policial, el sospechoso reaccionó de manera evasiva arrojando el cigarrillo hacia la azotea de una vivienda colindante e intentando ocultar rápidamente la bolsa plástica entre sus prendas de vestir. Ante esta conducta flagrante, los oficiales le marcaron el alto inmediato, se identificaron formalmente y le explicaron las razones de la intervención legal, procediendo a realizarle una revisión corporal preventiva en el sitio.

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Como resultado de la inspección física, las fuerzas del orden lograron decomisar un total de diecinueve envoltorios con presuntas drogas listos para su distribución minorista. Entre lo incautado se encontraban siete bolsitas tipo ziploc con hierba verde y seca con las características de la marihuana, ocho bolsas plásticas con un polvo blanco similar a la cocaína y cuatro dosis más con un fragmento sólido cristalino con las propiedades de la droga conocida como cristal.

Tras el hallazgo de los narcóticos, los elementos policíacos procedieron a la lectura de los derechos del detenido para asegurar el debido proceso. Tanto el presunto infractor como la totalidad de las sustancias secuestradas fueron trasladados bajo resguardo y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, donde un agente del Ministerio Público se encargará de definir su situación jurídica en las próximas horas.