Impactan mototaxi y motocicleta sobre avenida La Selva en la Supermanzana 107 de Cancún

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en la avenida La Selva, en el fraccionamiento Paraíso Maya, en la Supermanzana 107 de Cancún, donde un mototaxi del sindicato Fesoc, marcado con el número económico 185, terminó volcado tras colisionar con una motocicleta. El percance dejó personas lesionadas que tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Tras el accidente, los vecinos de la zona y testigos de los hechos dieron parte a las autoridades a través del sistema de emergencias 911, alrededor de las 19:00 horas, por lo que se activaron los protocolos para movilizar a los cuerpos de primeros auxilios y autoridades.

De acuerdo con los primeros datos, ambos vehículos circulaban sobre la avenida La Selva, procedentes de la avenida Miguel Hidalgo, conocida como Ruta 5, con dirección hacia la avenida José López Portillo. Sin embargo, durante el trayecto, el conductor del mototaxi presuntamente le cerró el paso al motociclista, quien ya no pudo evitar la colisión y terminó impactándose contra la unidad de transporte.

Tras el golpe, el conductor del mototaxi perdió el control del vehículo y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y llamó la atención de automovilistas y vecinos de la zona, quienes se percataron del accidente.

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Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios y valoraron a las personas involucradas en el percance. Debido a las lesiones que presentaban, fueron trasladadas a un hospital para una valoración médica más completa y recibir la atención correspondiente.

Asimismo, elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, recabar información y realizar las diligencias necesarias para establecer cómo sucedieron los hechos y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Como parte del procedimiento los vehículos involucrados en este hecho fueron remolcados a un corralón con apoyo de una empresa de grúa, para quedar a disposición del Ministerio Público.