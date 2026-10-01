Así encontraron un cráneo mientras buscaban a dos menores extraviados en Cancún

Un operativo de búsqueda para localizar a dos menores reportados como extraviados en la colonia El Pedregal derivó en el macabro hallazgo de un cráneo humano con presuntas huellas de violencia, ubicado en una zona de maleza apartada de la mancha urbana.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves, cuando elementos policiacos y vecinos realizaban recorridos en un área verde situada a unos cinco kilómetros de la avenida José López Portillo y a 300 metros de una vialidad principal.

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De manera circunstancial, entre la maleza fue ubicado lo que aparenta ser un cráneo humano, el cual presentaba de forma preliminar una lesión compatible con un impacto de arma de fuego en la zona de la sien.

Ante el hallazgo, los oficiales solicitaron de inmediato la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de Servicios Periciales. La zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras peritos forenses iniciaban el procesamiento del lugar y el levantamiento de los restos.

Las autoridades indagan si el sitio pudo ser utilizado para la ocultación clandestina de restos humanos, por lo que se programó una inspección más amplia en los alrededores para descartar la presencia de más osamentas.

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En tanto, los dos menores que motivaron el despliegue policial fueron localizados sanos y salvos horas más tarde sobre la avenida José López Portillo.

La Fiscalía continuará con las investigaciones y los estudios periciales correspondientes para lograr la identificación de la víctima y esclarecer las circunstancias del deceso.