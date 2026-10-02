FGE ofrece 750 mil pesos por información para localizar a tres desaparecidos en Felipe Carrillo Puerto

La Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece recompensas por un total de 750 mil pesos para obtener información que permita localizar a tres personas desaparecidas en el municipio, cuyos familiares y colectivos de búsqueda han solicitado avances en las investigaciones.

Por cada caso se ofrece una recompensa de 250 mil pesos. Uno corresponde a Jesús Wenceslao Alcocer Hau, de 24 años, visto por última vez el 4 de abril del presente año, por cuya desaparición sus familiares presentaron la denuncia formal.

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El segundo es Alfredo Candelario Ventura, quien fue visto por última vez el 31 de julio del 2024. Un mes después, sus familiares acudieron ante las autoridades para reportar su desaparición.

En cuanto al tercer caso corresponde a David Alejandro Pool Paat, visto por última vez el 21 de julio del 2023. Tres días después, sus familiares presentaron la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.

La FGE informó que las recompensas serán entregadas a quienes proporcionen datos fidedignos que contribuyan a la localización de los tres hombres.

Mientras tanto, integrantes del colectivo Verdad, Memoria y Justicia mantienen coordinación con la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada para dar seguimiento a las carpetas de investigación y reforzar las acciones de búsqueda.