Activan Alerta Amber por desaparición de niño de 8 años en Bacalar

La desaparición de un menor de edad en la zona rural del municipio de Bacalar movilizó a las autoridades de Quintana Roo, luego de que la Fiscalía General del Estado emitiera una Alerta Amber para intensificar la búsqueda de un niño de ocho años cuyo paradero permanece desconocido desde hace varios días.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad ministerial, Ángel Esaú Santos Rejón fue visto por última vez el pasado 1 de octubre de 2026 en la localidad de Divorciados, comunidad ubicada en el municipio de Bacalar. Sin embargo, la denuncia formal por su desaparición fue presentada hasta el 5 de octubre, situación que derivó en la activación del protocolo de búsqueda para menores de edad.

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La Fiscalía señaló que existen elementos para presumir que el menor podría ser víctima del delito de retención y sustracción de personas menores de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, por lo que el caso es investigado bajo esa línea.

Tras la denuncia, agentes ministeriales comenzaron diversas acciones para tratar de ubicar al niño, mientras que la ficha de búsqueda fue difundida con el propósito de ampliar el alcance de la alerta y obtener información que contribuya a su localización.

Las autoridades describieron al menor como de nacionalidad mexicana, tez blanca y complexión delgada. Mide aproximadamente 1.35 metros de estatura y tiene un peso cercano a los 45 kilogramos. Su cabello es lacio, corto y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y también de color negro.

Como señas particulares que podrían facilitar su identificación, la Fiscalía informó que presenta una cicatriz visible en la ceja derecha y hoyuelos en ambas mejillas.

En cuanto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, se detalló que vestía una playera roja con la imagen del personaje Mario Bros, un short del mismo color y guaraches negros.

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La activación de la Alerta Amber representa uno de los mecanismos de reacción inmediata más importantes para la localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos. El protocolo permite la coordinación entre corporaciones de seguridad, fiscalías, autoridades de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, con el fin de difundir rápidamente la información del caso y aumentar las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida.

Mientras continúan las investigaciones y los operativos para dar con el paradero del niño, la Fiscalía General del Estado mantiene vigente la Alerta Amber 38/FDS/2026 y exhortó a la población a colaborar con información oportuna que permita su pronta localización.

Las autoridades recordaron que cualquier dato relacionado con el posible paradero de Ángel Esaú Santos Rejón puede ser reportado de manera inmediata al número telefónico 983 83 50050, extensión 1132, habilitado por la Fiscalía para recibir información sobre este caso.