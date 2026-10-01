Localizan a dos menores desaparecidos tras 18 horas de búsqueda en Cancún

Luego de alrededor de 18 horas sin saber de su paradero, dos menores de edad fueron localizados por elementos de la Dirección de Tránsito cuando caminaban solos sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la Supermanzana 94 de Cancún. La última vez que habían sido vistos fue la mañana del miércoles en la colonia El Pedregal, donde familiares, amigos y vecinos, en coordinación con las autoridades, mantuvieron un operativo de búsqueda que se prolongó hasta las primeras horas de este jueves.

Los padres de los menores, una niña y un niño, reportaron a través del número de emergencias 911 que sus hijos habían desaparecido desde la mañana del miércoles, cuando se encontraban en la colonia El Pedregal, cerca de la calle Manantial. Ante el reporte, elementos de la Policía Municipal y del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) se movilizaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las labores correspondientes.

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Una vez que las autoridades obtuvieron información sobre las características de los menores, se organizó un operativo de búsqueda en el que también participaron sus familiares, amigos y vecinos, quienes recorrieron áreas verdes, caminos de terracería y brechas de la colonia con la esperanza de encontrarlos.

Sin embargo, las horas transcurrieron sin que se tuviera información sobre su paradero. Fue hasta alrededor de las 11:00 de la noche del miércoles cuando se indicó que los niños ya llevaban al menos 12 horas sin ser localizados.

La búsqueda continuó durante la madrugada de este jueves, tanto en la colonia El Pedregal como en zonas cercanas. Alrededor de las 5:00 de la mañana, elementos de la Dirección de Tránsito que realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la supermanzana 94, se percataron de la presencia de dos menores que caminaban solos, por lo que se aproximaron para verificar su situación.

Al entrevistarlos y revisar sus datos, los agentes confirmaron que se trataba de los mismos niños que eran buscados desde el día anterior. De inmediato, notificaron al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C5) sobre su localización, lo que movilizó a otras autoridades y a paramédicos, quienes acudieron al sitio para valorar su estado de salud.

Tras una primera revisión, se informó que ambos menores no presentaban lesiones. Posteriormente, quedaron bajo resguardo de personal del GEAVIG, que se encargó de trasladarlos ante la Fiscalía General del Estado para dejar constancia de su localización y dar seguimiento a los procedimientos correspondientes antes de que fueran entregados a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias en las que los menores salieron de su domicilio ni cómo llegaron hasta la avenida José López Portillo, ubicada a aproximadamente seis kilómetros de su hogar. Corresponderá a las autoridades ministeriales esclarecer lo ocurrido y determinar las condiciones en las que los niños permanecieron fuera de casa durante tantas horas.