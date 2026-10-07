Síguenos

Última hora

México

Estudiante resulta herido tras conflicto en Prepa 1 de la UNAM; esto se sabe

Quintana Roo / Sucesos

Aparatosa volcadura deja daños materiales en la avenida 20 de Noviembre de Cancún

El conductor de una camioneta aseguró que un camión invadió su carril, por lo que maniobró para evitar el impacto y terminó chocando contra dos vehículos estacionados.

Por Erick Díaz

7 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La camioneta terminó volcada después de impactar dos vehículos estacionados
La camioneta terminó volcada después de impactar dos vehículos estacionados / Erick Díaz

Aparatosa volcadura se registró sobre la avenida 20 de Noviembre a escasos metros de la avenida Chac Mol luego de que el conductor de una camioneta en color blanco perdiera el control y colisionara contra 2 vehículos más que se encontraban estacionados del impacto la unidad quedó volcada sobre la carpeta asfáltica.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a la línea de emergencia 911, solicitando la presencia de paramédicos y elementos de transito para el deslinde de responsabilidades.

Un automovilista presuntamente ebrio provocó una persecución policial tras chocar dos vehículos en Playa del Carmen.

Noticia Destacada

Se niega a bajar tras chocar dos autos en Playa del Carmen y lo remolcan con él dentro

El conductor del vehículo volcado de la marca Town & Country en color blanco refirió que un camión le realizó una invasión de carril y para no golpearlo giró bruscamente el volante, terminando por perder el control de su vehículo y colisionando contra otros vehículos estacionados en la zona.

Paramédicos de una empresa privada que arribaron al lugar de los hechos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a un hospital d la ciudad.

Los dueños de los vehículos involucrados se aproximaron al lugar de los hechos para solicitar la presencia de sus aseguradoras y reclamar por el pago de sus daños.

Te puede interesar