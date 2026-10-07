Aparatosa volcadura deja daños materiales en la avenida 20 de Noviembre de Cancún

Aparatosa volcadura se registró sobre la avenida 20 de Noviembre a escasos metros de la avenida Chac Mol luego de que el conductor de una camioneta en color blanco perdiera el control y colisionara contra 2 vehículos más que se encontraban estacionados del impacto la unidad quedó volcada sobre la carpeta asfáltica.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a la línea de emergencia 911, solicitando la presencia de paramédicos y elementos de transito para el deslinde de responsabilidades.

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El conductor del vehículo volcado de la marca Town & Country en color blanco refirió que un camión le realizó una invasión de carril y para no golpearlo giró bruscamente el volante, terminando por perder el control de su vehículo y colisionando contra otros vehículos estacionados en la zona.

Paramédicos de una empresa privada que arribaron al lugar de los hechos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a un hospital d la ciudad.

Los dueños de los vehículos involucrados se aproximaron al lugar de los hechos para solicitar la presencia de sus aseguradoras y reclamar por el pago de sus daños.