Camioneta vuelca tras choque por pasarse el semáforo en la avenida Kabah de Cancún

Por no volarse la luz roja del semáforo, el conductor de una camioneta provocó la volcadura de su unidad, luego de recibir el fuerte impacto de otro vehículo, en el cruce de las avenidas Kabah con Chichén Itzá, a la altura de la Supermanzana 42.

El percance ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana, cuando se registraba bastante movimiento en esta zona de la ciudad, lo que generó un congestionamiento vial.

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El perito de la Dirección de Tránsito Municipal determinó que el conductor de una camioneta, marca Chevrolet, tipo Tornado, de color blanco, provocó el accidente, por no respetar la luz roja del semáforo, cuando circulaba sobre la avenida Kabah, en el sentido hacia la avenida Andrés Quintana Roo.

Al atravesar el cruce con la avenida Chichén Itzá, la conductora de una camioneta, marca Renault, tipo Duster, de color negro, impactó el costado posterior derecho del vehículo y provocó que terminara volcado, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente provocó un congestionamiento vial en la avenida Kabah y en la avenida Chichén Itzá, en el sentido hacia el centro de la ciudad.