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Quintana Roo / Sucesos

Camioneta vuelca tras choque por pasarse el semáforo en la avenida Kabah de Cancún

El conductor de una Chevrolet Tornado presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y fue impactado por una Renault Duster en la Supermanzana 42; no hubo personas lesionadas.

Por Gabriel Alcocer

23 de oct de 2026

1 min

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Volcadura de una camioneta generó tráfico en la avenida Kabah de Cancún
Volcadura de una camioneta generó tráfico en la avenida Kabah de Cancún / Especial

Por no volarse la luz roja del semáforo, el conductor de una camioneta provocó la volcadura de su unidad, luego de recibir el fuerte impacto de otro vehículo, en el cruce de las avenidas Kabah con Chichén Itzá, a la altura de la Supermanzana 42.

El percance ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana, cuando se registraba bastante movimiento en esta zona de la ciudad, lo que generó un congestionamiento vial.

Los paramédicos de a Cruz Roja llegaron al lugar para atender a los lesionados.

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El perito de la Dirección de Tránsito Municipal determinó que el conductor de una camioneta, marca Chevrolet, tipo Tornado, de color blanco, provocó el accidente, por no respetar la luz roja del semáforo, cuando circulaba sobre la avenida Kabah, en el sentido hacia la avenida Andrés Quintana Roo.

Al atravesar el cruce con la avenida Chichén Itzá, la conductora de una camioneta, marca Renault, tipo Duster, de color negro, impactó el costado posterior derecho del vehículo y provocó que terminara volcado, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente provocó un congestionamiento vial en la avenida Kabah y en la avenida Chichén Itzá, en el sentido hacia el centro de la ciudad.

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