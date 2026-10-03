Sentencian a tres años y nueve meses de prisión a ex tesorero de Tulum

Sentencian a tres años y nueve meses de prisión a Vicente Francisco Aldape Moncada, ex tesorero del Ayuntamiento de Tulum, luego de ser detenido en julio pasado en el Aeropuerto Internacional de Cancún con dos armas de fuego, dos cargadores y 33 cartuchos útiles dentro de su equipaje. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la condena fue obtenida mediante un procedimiento abreviado por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

El caso se remonta a la mañana del 2 de julio de 2026, cuando Aldape Moncada todavía se desempeñaba como responsable de las finanzas municipales de Tulum. Alrededor de las 6:10 horas llegó a la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún para abordar un vuelo con destino a Monterrey y pasó por uno de los filtros de seguridad previos a la zona de abordaje.

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Fue durante la revisión de su equipaje mediante el equipo de rayos X cuando personal de seguridad detectó objetos que llamaron la atención de los agentes. Tras realizar una inspección física de la maleta, elementos de la Guardia Nacional localizaron el armamento. La FGR precisó posteriormente que fueron aseguradas dos armas de fuego, dos cargadores y 33 cartuchos útiles, objetos que quedaron incorporados como evidencia dentro de la carpeta de investigación.

La detención del entonces tesorero ocurrió dentro de la propia Terminal 2 y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Cancún, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Los primeros reportes difundidos tras el aseguramiento señalaron que una de las armas sería calibre .22; sin embargo, el comunicado de sentencia emitido ahora por la Fiscalía no especifica los calibres y únicamente confirma el aseguramiento de las dos armas.

Dos días después de conocerse públicamente su detención, Aldape Moncada presentó su renuncia irrevocable a la Tesorería Municipal de Tulum, argumentando que se separaba del puesto para enfrentar el proceso legal sin afectar las actividades de la administración municipal. Había asumido nuevamente como tesorero en enero de 2025, después de desempeñarse como contralor municipal.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Después de integrar los datos de prueba, el Ministerio Público Federal los presentó ante la autoridad judicial y el proceso concluyó mediante procedimiento abreviado, con una sentencia condenatoria de tres años y nueve meses de prisión.

Además de la pena de cárcel, el ex funcionario deberá pagar una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 11 mil 731 pesos. La FGR confirmó el 2 de octubre que la sentencia corresponde específicamente al delito de portación de arma de fuego sin licencia.