Detienen al tesorero del Ayuntamiento de Tulum en el Aeropuerto de Cancún por portar presuntamente un arma de fuego

El tesorero del Ayuntamiento de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional la mañana del jueves 2 de julio en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de que durante los protocolos de seguridad se detectara que portaba un arma de fuego calibre .22 milímetros.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento del funcionario municipal se llevó a cabo alrededor de las 6:10 de la mañana dentro de la terminal aérea, motivo por el cual fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes en casos relacionados con armas de fuego.

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Información preliminar señala que la detención de Aldape Moncada no está relacionada con una orden de aprehensión, investigación judicial o algún requerimiento pendiente por parte de las autoridades, sino que se trató de un procedimiento derivado exclusivamente de la detección del arma durante la revisión realizada en el aeropuerto.

El funcionario permanece bajo el proceso administrativo y legal correspondiente mientras presenta su declaración ante el Ministerio Público Federal y acredita la documentación relacionada con la posesión y uso del arma. Una vez concluida esta etapa, se espera que en las próximas horas pueda recuperar su libertad, dependiendo de la determinación de la autoridad competente.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial ampliando detalles sobre el caso; sin embargo, las primeras versiones indican que la intervención se realizó conforme a los protocolos de seguridad establecidos dentro de las instalaciones aeroportuarias para este tipo de situaciones.

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Vicente Francisco Aldape Moncada se desempeña actualmente como tesorero municipal dentro de la administración encabezada por el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo. En los últimos meses, su nombre también ha sido mencionado dentro del escenario político local como uno de los perfiles de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

Será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar la situación jurídica del tesorero municipal una vez concluidas las diligencias correspondientes.