Detienen a hombre durante cateo contra el narcomenudeo en Bacalar

Un cateo ejecutado en un establecimiento ubicado sobre la avenida 25, en la colonia Luis Donaldo Colosio del municipio de Bacalar, derivó en el aseguramiento de diverso material considerado de interés para la investigación.

Entre ellos seis cámaras de videovigilancia, un dispositivo DVR, un teléfono celular, un arma tipo rifle con empuñadura de madera, así como una sustancia vegetal seca de color verde y un polvo blanco con características similares a las de la cocaína, cuya naturaleza exacta deberá confirmarse mediante los dictámenes periciales correspondientes.

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De acuerdo con el reporte de la autoridad, en las inmediaciones del inmueble cateado agentes detuvieron en flagrancia a un hombre identificado como Julián Amílcar "N", a quien, según la versión oficial, se le habrían encontrado entre sus pertenencias sustancias con apariencia similar a la cocaína y a la marihuana.

Como parte de las diligencias, también fue asegurado un vehículo de la marca Nissan, tipo Versa, modelo 2015, color óxido, con placas de circulación del estado de Quintana Roo, cuya relación con los hechos investigados se encuentra sujeta a las indagatorias en curso.

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Las acciones estuvieron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, corporación que, al concluir las diligencias, colocó los sellos de aseguramiento tanto en el establecimiento cateado como en el domicilio relacionado con la detención, inmuebles que permanecen bajo resguardo de mientras continúan las investigaciones.