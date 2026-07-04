Renuncia el tesorero de Tulum Vicente Aldape tras ser detenido con armas en aeropuerto de Cancún

Vicente Francisco Aldape Moncada presentó su renuncia formal e irrevocable como tesorero municipal de Tulum, luego de la incertidumbre generada tras su detención en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde fue asegurado por autoridades federales al presuntamente detectarle dos armas de fuego calibre .22 y dinero cuya procedencia no habría sido aclarada al momento de los hechos.

Noticia Destacada Detienen al tesorero del Ayuntamiento de Tulum en el Aeropuerto de Cancún por portar presuntamente un arma de fuego

A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Tulum confirmó la salida del ahora exfuncionario municipal e informó que la separación del cargo se realizó mediante una renuncia presentada directamente por Aldape Moncada. Sin embargo, la autoridad municipal no brindó mayores detalles sobre la situación legal derivada del incidente registrado en la terminal aérea ni sobre el seguimiento del caso ante la Fiscalía General de la República.

"Vicente Aldape Moncada presentó de manera formal e irrevocable su renuncia al cargo de Tesorero Municipal. Agradecemos el compromiso, la dedicación y el trabajo desempeñado durante el tiempo que formó parte de esta administración", señaló el Ayuntamiento en su postura oficial.

La renuncia fue dirigida al presidente municipal Diego Castañón Trejo con fecha del 3 de julio de 2026, documento en el que Aldape Moncada manifestó que dejaba el cargo "por así convenir a mis intereses" y agradeció la confianza otorgada durante su periodo al frente del área encargada de las finanzas públicas municipales.

El anuncio se da como antecedente a la detención ocurrida el jueves alrededor de las 6:00 de la mañana en el aeropuerto, donde el entonces tesorero fue retenido durante los filtros de seguridad luego de que presuntamente se localizaran dos armas de fuego entre sus pertenencias. De manera extraoficial también trascendió la existencia de una fuerte suma de dinero que no habría sido documentada en ese momento; no obstante, hasta ahora no existe información pública de la autoridad federal sobre el resultado de las diligencias.

Durante las horas posteriores al hecho, la falta de una postura oficial generó fuertes cuestionamientos entre ciudadanos, quienes solicitaron transparencia al tratarse del servidor público responsable de la Tesorería. Con la salida del exfuncionario, queda pendiente que el Ayuntamiento informe quién asumirá la responsabilidad del manejo financiero del municipio.

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JGH