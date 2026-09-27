Confirman detención de encargado de la Policía Turística de Cancún durante cateo en la SM 32

La detención de Erik “N”, encargado del despacho de la Dirección de la Policía Turística de Benito Juárez, fue confirmada luego del operativo federal realizado la madrugada del pasado viernes en la Supermanzana 32, donde elementos de la Secretaría de Marina y otras corporaciones de Seguridad intervinieron un inmueble ubicado sobre la avenida Chichén Itzá.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Erik “N” ingresó ese mismo día por la noche al Centro de Justicia Penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de ser aprehendido en Cancún.

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El mando policiaco, identificado dentro de la corporación con la clave operativa “Huracán”, ocupa el cargo de encargado del despacho de la Dirección de la Policía Turística, adscrita a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez.

Hasta ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no habían informado sobre los delitos que se le atribuyen, la causa penal relacionada con su captura ni la autoridad judicial que ordenó el procedimiento.

Como POR ESTO! informó, el cateo del pasado viernes se concentró en una propiedad situada sobre la avenida Chichén Itzá, en las inmediaciones de la Supermanzana 32.

Personal de la Marina y otras corporaciones permanecieron en el sitio durante varias horas mientras se desarrollaban las diligencias.

El inmueble quedó asegurado como parte del procedimiento y Erik “N” fue llevado posteriormente a instalaciones federales, desde donde más tarde fue trasladado vía aérea a Chihuahua.

Documentación oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez identifica al detenido como encargado del despacho de la Dirección de la Policía Turística.

Su nombre aparece relacionado con funciones administrativas y operativas de esa dependencia, responsable de labores de vigilancia en las zonas turísticas de Cancún.

Antes de ocupar este puesto, desempeñó funciones dentro de la administración pública de Chiapas.

Una gaceta del Congreso de ese estado registra que en diciembre del 2015 se desempeñaba como coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cacahoatán.

El documento legislativo hace referencia a una constancia expedida por el ahora detenido, relacionada con las medidas preventivas de Protección Civil aplicadas en la terminal de transporte de corto recorrido de ese municipio.

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Ese registro corresponde a su actividad dentro de la administración pública chiapaneca, años antes de incorporarse a la estructura de Seguridad municipal de Benito Juárez.

La captura ocurre en un contexto nacional de investigaciones federales contra servidores públicos mediante la denominada Operación Enjambre.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades federales no habían dado a conocer los delitos que se le imputan ni otros detalles de la indagatoria.

El Registro Nacional de Detenciones únicamente establece su ingreso al Centro de Justicia Penal de Ciudad Juárez el 25 de septiembre.