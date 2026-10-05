Vuelca vehículo en la carretera Valladolid–Felipe Carrillo Puerto; hay dos lesionados

Dos lesionados y daños materiales superiores a los 70 mil pesos, fue el saldo de un aparatoso accidente, al volcarse sobre la carretera 295, un vehículo particular. Los lesionados recibieron los primeros auxilios por paramédicos de la Cruz Roja.

Los hechos se registraron en la carretera 295 Valladolid – Felipe Carrillo Puerto, tramo Señor – cabecera municipal, cuando fue reportado un aparatoso accidente en la que se vio involucrado un vehículo compacto, que cuyo conductor al perder el control de la dirección salió parcialmente de la carretera y colisionar con un talud de piedra y terminar volcado sobre la vía de rodamiento.

Noticia Destacada Accidente en carretera de Felipe Carrillo Puerto dejó a una extranjera lesionada y daños superiores a los 100 mil pesos

De acuerdo a información que se pudo indagar, la unidad marca Dodge, tipo Attitude, color blanco en la que viajaban dos personas a bordo, quienes resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo y se requería la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, delegación Felipe Carrillo Puerto, para brindarle las primeras atenciones.

El conductor de la unidad, al perder el control de la dirección, salió parcialmente de la carretera y al colisionar con un objeto fijo, termino volcado sobre la cinta de rodamiento, obstruyendo la carretera, la unidad quedo con las llantas hacia arriba, por lo que los ocupantes salieron del vehículo como pudieron.

En el lugar también hicieron acto de presencia de elementos de la policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos, y fueron los elementos de la Guardia Nacional división caminos quienes se hicieron cargo de realizar los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades.