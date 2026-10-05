Choque entre taxi y Chevy deja daños materiales en José María Morelos

Un accidente registrado durante la mañana en la zona urbana de la cabecera municipal dejó únicamente daños materiales, luego de que un taxi del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), sección 10, y un automóvil particular chocaran en calles de la colonia Centro.

De acuerdo con los datos recabados, poco después de las 10:20 de la mañana se reportó a la Policía un accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida principal, casi esquina con la calle Felipe Carrillo Puerto.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Vialidad, quienes encontraron un taxi de color rojo, de modelo reciente, y un automóvil Chevy gris. Los conductores de ambas unidades se encontraban fuera de los vehículos al momento de la llegada de los agentes.

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Según el operador del taxi, circulaba de poniente a oriente sobre la calle Felipe Carrillo Puerto y, al llegar a la avenida principal, se incorporó al carril derecho del bulevar, con dirección hacia el parque central.

Sin embargo, señaló que en ese momento el conductor de un Chevy gris, que se encontraba estacionado en la esquina, en una zona marcada con franja amarilla, intentó incorporarse al mismo carril de circulación.

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El taxista indicó que, al asomarse el Chevy para incorporarse a la vialidad, fue impactado por la unidad de alquiler que circulaba por el carril, debido a que presuntamente el conductor del automóvil no se percató de que se aproximaba el taxi.

El accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí daños materiales en ambas unidades. Será la autoridad correspondiente la que determine la responsabilidad por el percance.