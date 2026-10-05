Accidente en carretera de Felipe Carrillo Puerto dejó a una extranjera lesionada y daños superiores a los 100 mil pesos

Una extranjera de origen estadounidense resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo y daños materiales que pudiera superar los mas de 100 mil pesos, fue el saldo de un aparatoso accidente, que se registró en el libramiento de Felipe Carrillo Puerto, con entronque carretera a Tulum, al chocar una camioneta y un trailer. La lesionada fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

Los hechos se registraron luego de las 14 horas de este lunes, a la altura del libramiento con la carretera 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez, precisamente salida a la carretera que conduce a Tulum, cuando fue reportado un aparatoso accidente y que se requería la presencia de paramédicos de la Cruz Roja delegación Felipe Carrillo Puerto y elementos de Transito Municipal.

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De acuerdo a información que se pudo indagar en el lugar de los hechos, y de manera preliminar, uno de los vehículos circulaba en carril contrario, cuando fue embestido por la unidad pesada, para ser proyectado unos cuantos metros. pero será los trabajos periciales que realice los elementos de Transito Municipal quienes determine realmente como sucedieron los hechos.

Debido al impacto, resultado con golpes una mujer de origen estadounidense, aunque no se encuentra en riesgo su vida, recibió los primeros auxilios por parte de los paramédicos de la Cruz, quienes tras valorarla no amerito su trasladado al hospital general para su atención médica. Mientras que dos mujeres mas, de origen beliceño resultaron ilesas.