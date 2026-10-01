Mujer resulta lesionada tras ser atropellada por motocicleta en Felipe Carrillo Puerto

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por una motocicleta cuando intentaba cruzar la avenida Santiago Pacheco Cruz, tras salir de una tortillería sin la debida precaución.

Los hechos ocurrieron cerca de las 09:00 horas sobre la avenida Santiago Pacheco Cruz, entre las calles 66 y 68 de la colonia Juan Bautista Vega, donde se reportó un accidente en el que una mujer fue embestida cuando regresaba de comprar alimentos para el desayuno.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la mujer habría intentado incorporarse a la avenida sin tomar las debidas precauciones, por lo que fue alcanzada por una motocicleta que circulaba sobre la vía preferencial.

Debido al impacto, la mujer quedó tendida sobre el pavimento y sufrió lesiones que requirieron atención médica. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron al Hospital General para recibir atención médica.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal también arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente, así como deslindar responsabilidades.

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Los agentes se encargaron de desviar la circulación vehicular mientras se realizaban los trabajos periciales, con el objetivo de evitar otro accidente en la zona.

En el lugar trascendió que la mujer había salido a comprar el desayuno, entre ello cochinita y tortillas, productos que quedaron esparcidos sobre el pavimento tras el accidente.