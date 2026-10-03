Carambola en carretera Valladolid-Felipe Carrillo Puerto deja cuatro lesionados

Una carambola se registró la madrugada de este sábado sobre la carretera 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto, cuando un camión cargado con madera provocó un choque con un coche y posteriormente otro vehículo se estampó en la parte posterior del segundo vehículo, dejando como resultado 4 lesionados de los cuales dos eran de consideración y fueron trasladados al hospital general para su atención médica.



Los hechos se registraron la madrugada de este sábado sobre la carretera 295 Valladolid - Felipe Carrillo Puerto tramo Santa Rosa - Señor precisamente a la altura del Crucero del poblado de San José Segundo cuando fue reportado un aparatoso accidente en la que se vieron involucrado tres vehículos.



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Los los primeros en llegar en el lugar de los hechos fueron elementos de la Policía Municipal destacamentados en la localidad de Santa Rosa que nos ve la magnitud de los hechos solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja delegación Felipe Carrillo Puerto además de hacer el respectivo reporte a la Guardia Nacional división caminos para hacerse cargo de los trabajos periciales.



Según información que se pudo indagar el accidente se registró cuando un camión cargado de madera embistió el vehículo marca Chevrolet, tipo Aveo para luego retirarse del lugar de los hechos y posteriormente un tercer vehículo que venía de Tihosuco a Felipe Carrillo Puerto se estampó en la parte posterior del Tercer vehículo.



En este percance resultaron lesionados 4 personas de los cuales dos eran de consideración quienes al recibir los primeros auxilios fueron trasladados al hospital general para su atención médica.