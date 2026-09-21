Tráiler vuelca y bloquea parcialmente la carretera 307 en Felipe Carrillo Puerto

Un brutal accidente se registró la madrugada de este lunes sobre la carretera 307, al volcarse una tráiler cargado con estructura metálica que termino sobre el asfalto y cerrando parcialmente la vía de manera parcial.

Los hechos se registraron cerca de la 05 horas en el kilómetro 99 + 00 de la carretera federal 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez tramo Felipe Carrillo Puerto - Andrés Quintana Roo a la altura del rancho Tasistal al ser reportado un aparatoso accidente en la que se vio involucrado un pesado camión que transportaba estructuras metálicas.

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Al lugar hicieron acto de presencia elementos de la Guardia Nacional quienes se encargaron de realizar los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades así como también hicieron presencia varias unidades de una empresa de grúas quienes han iniciado los trabajos necesarios para tratar de rescatar la pesada unidad y la valiosa carga.

De acuerdo a información que se pudo indagar con algunos testigos hicieron referencia que en horas de la madrugada previo a la llegada de los agentes de la Guardia Nacional, no se contaba con alguna señalización por lo que los vehículos estuvieron a punto de estamparse en la estructura metálica que se encontraba sobre la cinta de rodamiento.

La unidad accidentada circulaba sobre la carretera federal de sur a norte y que al llegar a la altura del kilómetro arriba mencionado tal parece que el conductor por el cansancio perdió el control de la dirección para salirse de la cinta de rodamiento del lado derecho hasta quedar sobre un pequeño cerro, mientras que la carga quedó regado sobre el pavimento.