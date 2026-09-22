Joven estudiante impacta su motocicleta con una camioneta en Felipe Carrillo Puerto

Una joven estudiante que se dirigía a bordo de su motocicleta al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 72, Andrés Quintana Roo, resultó seriamente lesionada, luego de impactarse en contra de una camioneta que presuntamente no respeto su alto, la estudiante presentaba lesiones cortantes por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

Los hechos se registraron en la avenida Santiago Pacheco Cruz, por la calle 62 de la colonia Cecilio Chí, al ser reportado un aparatoso accidente vial, en la que se vio involucrado una estudiante que se dirigía a la escuela y una camioneta que cuyo operador a aparentemente no respetó su alto en disco fijo.

Al lugar hicieron acto de presencia elementos de la Dirección de Tránsito Municipal quienes se encargaron de realizar los trabajos periciales, además del apoyo de elementos de Comisión Nacional de Emergencia, para desviar la circulación vehicular que imperaba en esos momentos.

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De acuerdo con información que se pudo indagar con fuentes de la Dirección de Tránsito Municipal, se pudo conocer que uno de los vehículos involucrados se trata de una camioneta, marca Chevrolet, tipo Tornado Van, color blanco, sin placas de circulación, mismo que circulaba sobre la calle 62 de sur a norte, cuyo operador aparentemente al no respetar su alto provoca la colisión con una motocicleta.

Mientras que el segundo vehículo se trata de la marca Italika, color azul con negro y sin placas de circulación, mismo que circulaba sobre la Avenida Santiago Pacheco Cruz, de oriente a poniente, cuando salió a su paso una camioneta que lo termino embistiendo para proyectarla sobre el pavimento.

La conductora se trata de una estudiante, que se dirigía a la escuela cuando sufrió el accidente, y debido a las heridas cortantes que presentaba y los golpes, tuvo que ser activado los servicios de los paramédicos de la Cruz Roja para que sea atendida y tras las curaciones que recibió no amerito que sea trasladada al nosocomio. Aunque fue exhortada a que acuda a una consulta médica para descartar alguna lesión.