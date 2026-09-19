Identifican a los dos jóvenes que murieron en accidente en la carretera Felipe Carrillo Puerto-Tulum

Los dos jóvenes que perdieron la vida la madrugada de este sábado sobre carretero Felipe Carrillo Puerto-Tulum, tramo entrada al poblado de Tres Reyes, eran de José María Morelos.

Por la mañana, cuando se reportó ese fatal percance, en el lugar de los hechos fue identificado uno de los jóvenes como Reyli David Colli Balam y se dijo que era de Playa del Carmen, por una credencial que traía.

Sin embargo la tarde noche de este sábado el presidente municipal Erick Borges Yam, dio a conocer en su cuenta de Facebook qué los dos jóvenes que perdieron la vida eran de José María Morelos.

Sin embargo no indica si eran de la cabecera o de alguna comunidad en específico, pero al menos ya fueron plenamente identificados como vecinos del municipio.

Los dos jóvenes viajaban en una moto la mañana lana de este sábado, al parecer, rumbo a Playa del Carmen, pero en el crucero de, Tres Reyes, se presume la pequeña unidad en la que iban derrapo y ellos cayeron de la misma y perdieron la vida ahí mismo.