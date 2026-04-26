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Incendio de un transformador en Avenida Juárez moviliza a bomberos de Playa del Carmen

Minutos más tarde arribó personal de CFE para iniciar con los trabajos correspondientes.

Por Erick Díaz

26 de abr de 2026

1 min

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Locatarios de los alrededores fueron quienes dieron el aviso a la línea de emergencia 911
Locatarios de los alrededores fueron quienes dieron el aviso a la línea de emergencia 911 / Erick Díaz

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se aproximaron hasta la colonia Aviación sobre la Avenida Juárez en donde rápidamente procedieron a sofocar el incendio de un transformador de la comisión federal de electricidad el cual minutos antes había comenzado a explotar y posteriormente a incendiarse.

Locatarios de los alrededores fueron quienes dieron el aviso a la línea de emergencia 911 derivado a las explosiones que se generaban al interior del transformador ya que representaba riesgos para peatones y establecimientos en los alrededores.

Al arribar los elementos de bomberos rápidamente atendieron la situación controlándola; minutos más tarde arribó personal de CFE para iniciar con los trabajos correspondientes

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