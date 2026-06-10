Persecución de tractocamión deja caos y heridos en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización policiaca y una larga persecución se registraron la noche de este martes en Ciudad del Carmen, luego de que el conductor de un tractocamión presuntamente manejara bajo los efectos de sustancias prohibidas, provocando una serie de accidentes que dejaron personas lesionadas, daños materiales de consideración y momentos de tensión en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador ingresó a la isla a través del puente Zacatal al volante de un tractocamión blanco International, con placas federales 93-BE-8W. Durante su trayecto comenzó a protagonizar diversos incidentes, generando alarma entre automovilistas y ciudadanos.

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El primer percance ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, en la colonia Limonar, donde presuntamente aplastó la bicicleta de un ciudadano que se encontraba realizando compras en un establecimiento de alimentos. Sin detener su marcha, el conductor continuó hacia la glorieta del Reloj de las Tres Caras.

Fue en ese punto donde perdió el control de la pesada unidad y terminó impactándose contra la fachada de un hotel y una panadería, causando severos daños materiales. El tractocamión pasó por encima de tres motocicletas estacionadas, destruyéndolas en su totalidad, y golpeó la parte trasera de una camioneta Nissan de caja blanca con placas CU-2159-A del estado de Campeche.

Como consecuencia de este segundo incidente, una mujer, un hombre y un menor de edad resultaron lesionados, atendidos por paramédicos de Protección Civil y trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Movilización policiaca tras aparatoso recorrido de tractocamión

Pese a los daños y heridos, el operador continuó su huida sobre la avenida Periférica con dirección a Plaza Real. Durante la persecución, los neumáticos delanteros explotaron, avanzando varios kilómetros sobre los rines, causando daños a la carpeta asfáltica y generando una lluvia de chispas que llamó la atención de conductores y vecinos.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública iniciaron una persecución que se prolongó hasta la colonia Obrera, donde finalmente el conductor fue asegurado y trasladado ante la Fiscalía.

Tras la detención, al sitio acudieron propietarios de vehículos dañados, familiares de los lesionados y otros afectados para exigir explicaciones. Ante el riesgo de agresión, los agentes retiraron rápidamente al conductor para evitar que fuera linchado.

El tractocamión quedó asegurado y fue puesto a disposición de la Fiscalía junto con las unidades involucradas. Los propietarios de inmuebles afectados deberán presentar denuncias para iniciar los procedimientos legales.

Los hechos provocaron una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia en varios sectores de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del operador detenido, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de este aparatoso caso que mantuvo en alerta a Ciudad del Carmen.