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Mundial 2026: Calendario del 11 de junio con horarios en la Península y sedes de los partidos

La espera terminó. México será el encargado de abrir el Mundial 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Ana García

Por Ana García

10 de jun de 2026

1 min

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Checa los horarios de cada partido para ser visto desde la península
Checa los horarios de cada partido para ser visto desde la península

La cuenta regresiva terminó. La Selección Mexicana será la encargada de poner en marcha la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo más importante del futbol internacional.

El encuentro se disputará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, escenario que albergará la ceremonia inaugural y el primer partido del certamen.

Además del debut del Tricolor, la jornada concluirá con el encuentro entre Corea del Sur y Chequia, que se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara.

Horarios en Campeche y Mérida (UTC-6)

Partidos del día

México vs Sudáfrica Hora: 13:00 horas Lugar: Estadio Ciudad de México

Corea del Sur vs Chequia Hora: 20:00 horas Lugar: Estadio Guadalajara

Horarios en Quintana Roo (UTC-5)

Partidos del día

México vs Sudáfrica Hora: 14:00 horas Lugar: Estadio Ciudad de México

Corea del Sur vs Chequia Hora: 21:00 horas Lugar: Estadio Guadalajara

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