Mundial 2026: Calendario del 11 de junio con horarios en la Península y sedes de los partidos

La cuenta regresiva terminó. La Selección Mexicana será la encargada de poner en marcha la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo más importante del futbol internacional.

El encuentro se disputará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, escenario que albergará la ceremonia inaugural y el primer partido del certamen.

Además del debut del Tricolor, la jornada concluirá con el encuentro entre Corea del Sur y Chequia, que se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara.

Horarios en Campeche y Mérida (UTC-6)

Partidos del día

México vs Sudáfrica Hora: 13:00 horas Lugar: Estadio Ciudad de México

Corea del Sur vs Chequia Hora: 20:00 horas Lugar: Estadio Guadalajara

Horarios en Quintana Roo (UTC-5)

Partidos del día

México vs Sudáfrica Hora: 14:00 horas Lugar: Estadio Ciudad de México

Corea del Sur vs Chequia Hora: 21:00 horas Lugar: Estadio Guadalajara