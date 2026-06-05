Sube a dos el número de muertos por desplome de estructura en residencial de Cancún; habrían identificado a la primera víctima

Este viernes por la tarde se registró el desplome de una estructura en el residencial Aqua de Cancún, que dejó como saldo inicial una persona fallecida y seis más lesionadas. Este incidente movilizó a los cuerpos de emergencia, así como a las autoridades municipales y personal en atención de riesgos.

Al paso de las horas se actualizó la información, y los últimos reportes han dado a conocer que aumentó el número de muertos a dos, por el desplome en el citado fraccionamiento. Esta cifra pudo ser confirmada en POR ESTO!

Trascendió que la segunda víctima del fatal incidente sería uno de los guardias de seguridad que se encontraban trabajando en el momento del colapso, mientras que la primera persona fallecida habría sido identificada como el administrador del complejo de nombre Mauricio Arnulfo Palomino, que según versiones que circulan en redes sociales se convertiría en papá muy pronto.

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El reporte del derrumbe se registró alrededor de las 14:20 horas, cuando trabajadores realizaban labores de colado de concreto en la estructura que formaría parte del acceso de vigilancia del complejo habitacional. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la estructura no habría soportado el peso del material vertido y colapsó repentinamente, atrapando a varios obreros que se encontraban trabajando en la zona.

Testigos señalaron que el desplome ocurrió en cuestión de segundos, sin dar oportunidad a que los trabajadores pudieran ponerse a salvo. Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para iniciar las labores de rescate y atención médica.

El número de heridos se mantiene en cinco y siguen recibiendo atención médica especializada en diferentes hospitales de la ciudad, sin que se haya confirmado el estado de salud de cada uno de ellos.