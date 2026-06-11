Remolque de embarcación pierde el control, derriba poste con líneas eléctricas y deja sin luz a comunidades en Kantunilkín

Una presunta pérdida de control de un remolque que transportaba una embarcación provocó un fuerte accidente vial la tarde de este jueves, dejando a múltiples comunidades rurales incomunicadas eléctricamente y cuantiosos daños materiales aún por cuantificar de manera oficial.

El siniestro se registró en el tramo carretero que conecta a las poblaciones de El Cedral y El Ideal, de acuerdo con los primeros reportes obtenidos, un remolque se salió de la cinta asfáltica de forma abrupta y terminó su trayectoria impactándose de manera directa contra un poste de madera del tendido eléctrico de alta tensión, derribándolo por completo.

A consecuencia del fuerte impacto, la comunidad de El Cedral, ubicada a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal, sufrió un apagón generalizado que afectó de forma inmediata a sus poco más de 500 habitantes.

La interrupción del flujo energético causó alarma entre los pobladores, quienes reportaron la situación a las autoridades correspondientes tras percatarse de la magnitud del percance vial en la ruta mencionada.

Sin embargo, las repercusiones de este accidente no se limitaron únicamente a la localidad de El Cedral. Fuentes en la zona indicaron que el daño estructural a la red de distribución afectó colateralmente a diversas poblaciones circundantes por espacio de varias horas, pues el servicio aparentemente fue suspendido para poder realizar los trabajos de reparación.

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Entre los asentamientos que reportaron fallas críticas y cortes prolongados en el suministro se encuentran la comunidad de El Ideal y la alcaldía de Ignacio Zaragoza, además de otros núcleos poblacionales colindantes, lo que paralizó temporalmente diversas actividades comerciales y del hogar en la región.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades competentes en materia de vialidad y transporte no habían emitido una postura oficial ni un dictamen pericial definitivo que precise las causas mecánicas o humanas que originaron que el remolque terminara estampado contra la estructura de madera.

De igual manera, se mantienen bajo estricto hermetismo los generales del conductor responsable de la unidad pesada, así como su estado de salud actual.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha compartido de manera pública un reporte detallado con respecto al nivel de afectación técnica sufrido en el tendido eléctrico, ni tampoco ha fijado una estimación cronológica precisa sobre las maniobras y trabajos que se realizan en el sitio para restablecer en su totalidad el servicio a los usuarios afectados.

Cuerpos de emergencia y cuadrillas especializadas se mantenían laborando intensamente en el lugar de los hechos para retirar la estructura dañada y la pesada unidad.

La información así como las indagatorias pertinentes se mantienen en proceso y desarrollo, tanto en la cabecera municipal de Kantunilkín, para deslindar responsabilidades legales, como en el sitio del percance, donde se concentran los esfuerzos operativos de reconexión.