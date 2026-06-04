Tragedia en Ramonal: Conductor atropella a tres personas; dos mueren y una niña termina grave

La noche de ayer se registró un accidente fatal en el poblado de Ramonal, en la Ribera del Río Hondo, que dejó como saldo un hombre y una mujer sin vida, además de una menor de cinco años con lesiones de gravedad.

De acuerdo con testigos, las tres personas intentaban cruzar la carretera principal que atraviesa la comunidad cuando fueron embestidas por un automóvil compacto blanco que circulaba a exceso de velocidad. El conductor no respetó el paso peatonal y, tras el impacto, huyó del lugar sin prestar auxilio.

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Las víctimas fueron identificadas por vecinos como “El Toro”, habitante de Ramonal, y “Chole”, originaria de Chiapas. La niña, hija de la mujer fallecida, salió proyectada varios metros por la fuerza del golpe.

Paramédicos la estabilizaron en el sitio y la trasladaron de urgencia al Hospital General de Chetumal, donde permanece bajo observación médica debido a múltiples lesiones.

Elementos de la Policía Rural Estatal, pertenecientes a la comandancia de Ucum, acudieron para tomar conocimiento de los hechos. Su presencia generó molestia entre los pobladores, quienes señalaron presuntas irregularidades en el procedimiento y acusaron a los agentes de haber actuado con negligencia, al considerar que facilitaron la fuga del responsable.

La zona fue acordonada por las autoridades. Personal de la Policía de Investigación y Peritos Criminalistas de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación para localizar al conductor del vehículo involucrado. Habitantes de Ramonal exigieron mayor vigilancia en el tramo carretero y respeto a los cruces peatonales, al señalar que los accidentes por exceso de velocidad son recurrentes en la zona.