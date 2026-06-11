Ariana Grande arremete contra la Casa Blanca y ICE por usar sus canciones

La cantante estadounidense Ariana Grande ha arremetido públicamente contra la administración de la Casa Blanca, exigiendo de forma directa que dejen de utilizar sus canciones para promover agendas políticas y gubernamentales, de manera específica en plataformas de videos cortos como TikTok.

La controversia estalló tras la publicación de una serie de videos en la cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok. Dichos metrajes utilizaban de fondo varios de los mayores éxitos musicales de la estrella del pop. Sin embargo; la naturaleza del contenido generó molestia en la artista.

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¿Cuál es el origen del conflicto entre Ariana Grande y la Casa Blanca?

Los videos mostraban compilaciones visuales que destacaban las severas políticas migratorias y operativos de deportación llevados a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como operaciones militares en el extranjero y arrestos políticos de alto perfil.

Este contenido generó molestia en la artista quien por medio de un pronunciamiento emitido este jueves 11 de junio, exigió el cese inmediato del uso de su catálogo musical para estas campañas. Ariana calificó el uso de su arte en dicho contexto como una falta de respeto y etiquetó la propaganda como "tonterías bárbaras, inhumanas y atroces".

O perfil oficial da Casa Branca no TikTok postou isso aí usando “bye” no vídeo e Ariana Grande se pronunciou:



“Por favor, nunca usem minha música em relação a essa barbaridade desumana e hedionda. Foda-se o ICE!”



Eles ocultaram o comentário dela. pic.twitter.com/B3FWeXhwlj — Ariana Grande Charts (@ArianaGonCharts) June 11, 2026

Este choque se suma a un historial de tensiones entre la cantante y el gobierno estadounidense. No es la primera vez que un artista se enfrenta a Washington por el uso no autorizado de su propiedad intelectual en campañas de redes sociales; sin embargo, el uso de las canciones de Grande para ilustrar redadas migratorias del ICE ha escalado la tensión.