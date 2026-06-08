“Se sintió horrible, hasta las paredes vibraron”: Habitantes del Sur de Yucatán reaccionan al sismo de 4.2

La mañana de este lunes 8 de junio se registró un sismo de magnitud 4.2 en Yucatán, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), cuyo epicentro se localizó en el municipio de Chapab, al sur de la entidad.

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil Yucatán (Procivy), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:05 horas, con coordenadas Latitud 20.511° y Longitud -89.483°, a 14 kilómetros al noreste de Ticul y con una profundidad de 5 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades estatales señalaron que no se han reportado personas lesionadas ni afectaciones estructurales en los municipios cercanos al epicentro, aunque se mantiene la coordinación y monitoreo con los 106 ayuntamientos del estado.

Noticia Destacada Terremoto de magnitud 7.8 deja al menos 19 muertos y miles de familias afectadas en Filipinas

Sin embargo, vecinos del Sur de Yucatán señalaron que en esta ocasión si percibieron el sismo de 4.2 grados, “Se sintió horrible hasta las paredes vibraron”, mencionaron.

También compararon al sismo con la caída de piedras a la tierra de un volquete, lo cual causó gran susto a la población.

Se percibió en 12 municipios

Según el análisis realizado por el Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento de Procivy y con base en la información del SSN, los municipios donde hubo percepción del sismo fueron Tecoh, Ticul, Chapab, Sacalum, Mama, Dzán, Maní, Tekit, Chumayel, Abalá, Homún y Santa Elena, además de otras comunidades ubicadas dentro de un radio de 50 kilómetros del epicentro.

Noticia Destacada Fondo de emergencias en Yucatán opera con 3.40 pesos por persona ante la ola de calor, temblores y ciclones

La escala de percepción indicó una intensidad moderada, lo que significa que algunas personas lograron sentir el movimiento y que incluso pudieron caer objetos mal colocados dentro de viviendas o establecimientos.

Exhortan a mantenerse informado

Procivy explicó que la percepción sísmica puede extenderse más allá de las zonas estimadas debido a la baja atenuación de las ondas sísmicas en los suelos cársticos, una característica natural de la península de Yucatán.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al número 911 o a las unidades municipales de Protección Civil.