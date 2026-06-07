Más de 100 mil jóvenes en riesgo; Segey detectan universidades patito en Yucatán

Cada año, al término del bachillerato, miles de jóvenes yucatecos y sus familias enfrentan una de las decisiones más trascendentes de su vida: elegir dónde estudiar una carrera. La oferta de instituciones privadas de educación superior en Yucatán no ha dejado de crecer: entre los ciclos escolares 2018-2019 y 2023-2024, el número de instituciones de educación superior en Yucatán pasó de 153 a 187, lo que representa un crecimiento de 22.9 por ciento en el sector privado. Pero ese dinamismo trae consigo una sombra: no todas las escuelas que abren sus puertas –y sus páginas en redes sociales‒ tienen los permisos necesarios para garantizar que los títulos que prometen tendrán validez real.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) lanzó una advertencia puntual dirigida a los aspirantes que hoy se encuentran en pleno proceso de selección universitaria: antes de firmar cualquier contrato de inscripción, es indispensable verificar que la institución cuente con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Sin ese documento, los años de estudio, los pagos de colegiatura y el esfuerzo académico pueden convertirse en nada.

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El subsecretario de Educación Superior de Yucatán, Everth Dzib Peraza, fue directo al exponer el problema: en la entidad se han detectado casos de instituciones que promocionan programas académicos utilizando autorizaciones expedidas en otras entidades federativas, o que simplemente carecen de permiso alguno para operar en territorio yucateco.

Años perdidos y colegiatura tirada

El riesgo que enfrenta quien estudia en una institución irregular es concreto y devastador. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), la consecuencia principal de cursar estudios sin RVOE es que esos estudios carecen de validez oficial, lo que impide al alumno obtener un título y una cédula profesional.

Dzib Peraza lo resumió: “El riesgo es que no sería válido ningún año cursado. Puede pasar que uno ya haya pagado la colegiatura dos o tres años y no estén inscritos en ningún lugar”.

El RVOE por programa, no por escuela

Uno de los aspectos que genera mayor confusión es creer que si una institución tiene RVOE, todos sus programas están automáticamente avalados. No es así. El reconocimiento se otorga a cada plan y programa de estudios en lo particular.

La SEP puso a disposición el portal SIRVOES (sirvoes.sep.gob.mx), donde se puede consultar esta información de forma gratuita y sencilla.

Más de 100 mil jóvenes en riesgo por instituciones irregulares

Convenio federal en camino y más supervisión

La Segey trabaja en un convenio con autoridades federales para ampliar la supervisión sobre las instituciones con RVOE federal en territorio yucateco. Además, se busca vincular la renovación de RVOE a procesos de evaluación y acreditación académica.

El llamado de las autoridades es claro: denunciar. Las quejas pueden presentarse ante la Segey o la delegación estatal de la SEP, acompañadas de los datos de la institución y programa en cuestión.