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Campeche / Sucesos

Hombre de 80 años se desploma en su casa y moviliza a emergencias en Campeche

Un adulto mayor de 80 años fue atendido por paramédicos tras desmayarse y caer en su domicilio en la colonia Tomás Aznar; no presentó lesiones graves ni requirió hospitalización.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de abr de 2026

1 min

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El hombre comenzó a sentirse mal antes de desmayarse.
El hombre comenzó a sentirse mal antes de desmayarse. / Dismar Herrera

Asisten a octogenario por caída Un adulto mayor de aproximadamente 80 años sufrió una caída al interior de su vivienda en la colonia Tomás Aznar, posterior a que empezó a sentirse mal y desmayarse ante la mirada de sus familiares.

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El hecho ocurrió cuando el anciano caminaba dentro de su hogar situado en la privada de la calle Delicias por calle Delicias, cuando señaló sentirse mal y posteriormente caer desplomado ante la mirada de sus familiares, quienes al percatarse que no reaccionaba dieron parte al número de emergencias.

Al poco tiempo llegaron policías junto con paramédicos del Sector Salud, quienes brindaron auxilio al hombre dentro de su domicilio, quienes determinaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

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JGH

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