Vinculan a proceso a sujeto por presunta violación de una menor en el sur de Quintana Roo

Fiscalía General del Estado informó que se logró la vinculación a proceso de un sujeto identificado como Erik “N”, de 24 años de edad, por su probable participación en el delito de violación en agravio de una adolescente de 17 años. Los hechos, que iniciaron en las inmediaciones de un centro educativo, han activado los protocolos de justicia con perspectiva de género ante la gravedad de la violencia ejercida contra la menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones contenidas en la carpeta de investigación, el suceso se originó cuando Erik “N” acudió al plantel de bachillerato donde la víctima cursa sus estudios. Según el testimonio de la agraviada y las pruebas periciales recabadas, el hoy imputado interceptó a la joven a las afueras de la institución escolar. Haciendo uso de amenazas directas y violencia psicológica para doblegar su voluntad, el agresor logró que la menor subiera a una camioneta de su propiedad.

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Este acto de privación de la libertad fue el preámbulo de una agresión mayor, pues el sujeto trasladó a la adolescente fuera de su entorno conocido, conduciéndola hacia una población distinta a la de su residencia y centro de estudios.

Una vez en el sitio de destino, un lugar apartado que facilitó el aislamiento de la víctima, Erik “N” habría consumado la agresión sexual. Tras el ataque, la joven logró recibir auxilio, lo que permitió iniciar de inmediato las acciones legales correspondientes. La denuncia formal activó un operativo de búsqueda y localización por parte de la Policía de Investigación, quienes lograron la aprehensión del individuo de 24 años, garantizando así que no evadiera la acción de la justicia.

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En la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante el Juez de Control un cúmulo de datos de prueba que señalan la presunta responsabilidad de Erik “N” en este crimen. Tras analizar los argumentos, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso en contra del imputado.

Como medida cautelar, el juzgador impuso la prisión preventiva oficiosa, por lo que el señalado deberá permanecer recluido en un Centro de Retención Municipal durante el tiempo que dure el proceso jurídico. Asimismo, se concedió un plazo específico para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán aportar mayores elementos probatorios.