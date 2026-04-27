Hasta 5 años de cárcel por maltrato animal en Campeche: 10 casos recibirán sentencia

Noticia Destacada Imprimirían más placas en Campeche si se supera el padrón vehicular

Por el delito de maltrato animal, los jueces de control están por emitir sentencia en 10 carpetas de investigación, por lo que pueden aplicar sanciones ya sea en multas hasta por 35 mil pesos o penales que incluyen cinco años de prisión, adelantó la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ecosistemas y Medio Ambiente.

El Fiscal, Alexandro Brown Gantús, dio a conocer que de emitirse las sentencias serían las primeras con la nueva legislación para sancionar a quienes incurren en este tipo de ilícitos en contra de las mascotas domésticas.

Los municipios con mayor número de denuncias son Campeche y Carmen, ya que el municipio de la ciudad capital registra de 50 a 60 carpetas mensuales, mientras que en la isla son de 10 a 15 carpetas de investigación; estimó que aproximadamente deben de recibir de 70 a 80 denuncias mensuales.

Resaltó que en la historia de Campeche sería la primera vez que vinculen a estas personas por maltrato animal.

Además, informó que tienen otras 40 carpetas de investigación en espera de audiencia inicial ante los jueces de control, así como más de 350 denuncias concluidas a través del Centro de Justicia Alternativa.

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JGH