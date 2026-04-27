Inicia rehabilitación de calles en el Centro Histórico de Mérida: cuánto durarán las obras

Bajo un calor sofocante, pero ante la urgente necesidad de rehabilitar una de las principales vialidades del segundo cuadro de la capital yucateca, este lunes 27 de abril, dieron inicio los trabajos para el retiro de adoquines que conforman la calle 64A y 64 entre 77 y 69A, y que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad.

La intervención dio inicio justo debajo del icónico Arco de San Juan, situado en el límite de la calle 64 y la calle 60A. En ese punto, personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida, comenzó con el retiro de adoquines, que de acuerdo con información proporcionada por la autoridad, serán emplayados, limpiados y resguardados para ser colocados nuevamente.

Cabe destacar, que al igual que en la primera etapa del proyecto, que abarcó cerca de tres mil metros cuadrados, incluyendo la calle 66 (de la 77 a la 79), la 77-A (entre 64-A y 66) y la 77 (entre 64-A y 66), el trazo de la vía será compactado y nivelado, además de que se realizará limpieza y desazolve de los pozos de captación pluvial, y reparación de fugas en caso de que sea necesario.

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¿Por cuánto tiempo se extenderán los trabajos?

Según informó la dependencia municipal, a cargo del C. Alfonso Esteban Arjona Santana, se prevé que los trabajos, correspondientes a la segunda etapa del proyecto, se extiendan desde este lunes y hasta finales del mes de agosto. La primera etapa, que se concentró en las inmediaciones del Barrio Mágico de la Emita, comenzó a finales de julio de 2025 y culminó en octubre del mismo año.

¿Cuál es el origen de los adoquines?

A pesar de que popularmente se cree que los adoquines de arcilla vitrificada presentes en esta zona de Mérida, fueron traídos desde Francia, en realidad se les importó desde Estados Unidos durante el auge henequenero hace más de 120 años. En cada bloque puede leerse la inscripción "Metropolitan Block, Canton O".

La frase revela que los ladrillos fueron creados por la compañía Metropolitan Paving Brick, fundada en 1902 en Canton, Ohio. En su momento fue el mayor fabricante mundial de adoquines, especializándose en ladrillos de pizarra con vetas de hierro de gran durabilidad para la construcción de calles, que se distribuyeron ampliamente en Norteamérica.