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Issstecam denuncia falta de pagos del Ayuntamiento de Campeche

El Smapac adeuda cinco millones al Issstecam. Trabajadores municipales no pueden jubilarse ni acceder a préstamos. El Ayuntamiento solo ha pagado tres millones este año.

David Vázquez

Por David Vázquez

28 de abr de 2026

1 min

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Trabajadores municipales afectados por deuda del Smapac
Trabajadores municipales afectados por deuda del Smapac

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) aún le debe cinco millones de pesos al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam), situación que afecta a la base trabajadora, pues hay quienes no pueden jubilarse, acceder a préstamos, seguros de fallecimiento y otras prestaciones a las que tienen derecho como trabajadores municipales.

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Se destacó que la institución del Ayuntamiento de Campeche sigue ignorando los requerimientos del organismo estatal, pues en este año solo realizó un pago aproximado de 3 millones de pesos para reducir una deuda mayor a los 8 millones de pesos que arrastra desde el 2025.

El titular del Issstecam, Enrique Pino Castilla, aceptó que no hay para cuándo sea liquidada la deuda y que, como autoridad, le gustaría tener atribuciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para realizar los cobros, como congelar las cuentas de las instituciones que no cumplen con sus obligaciones obrero-patronales.

Agregó que, con mucha pena, hay trabajadores a quienes les han negado los servicios, pues al no liquidarse la deuda no pueden aprobar préstamos.

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