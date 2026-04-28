Previenen afectaciones por lluvias en Mérida con el desazolve de pozos, limpieza de rejillas y bacheo

Para prevenir posibles afectaciones ante la próxima temporada de lluvias, las autoridades municipales realizan un programa de mantenimiento urbano enfocado en el bacheo de calles, la limpieza de rejillas y el desazolve de pozos pluviales.

Bajo el eje denominado Obras para la gente, con justicia social, el Ayuntamiento ha logrado la atención de 428 mil 215 baches en colonias y comisarías de Mérida, así como la respuesta oportuna a más de 43 mil 34 reportes ciudadanos, consolidando un modelo de atención cercano a la población, de acuerdo con lo que dio a conocer la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

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“No esperamos a que el problema llegue, trabajamos desde ahora para proteger a las familias meridanas con acciones permanentes de prevención y atención a las calles de cada colonia, fraccionamiento o comisaría de Mérida”, afirmó.

La presidenta municipal destacó que estas labores forman parte de una visión que prioriza la prevención, entre las que se destacan intervenciones en el sistema de drenaje y alcantarillado, fundamentales para mejorar la capacidad de desagüe y evitar encharcamientos en puntos críticos de la ciudad.

En materia de limpieza y mantenimiento, se han desazolvado 3 mil 799 pozos y limpiado 5 mil 924 rejillas mediante operativos como Limpieza de Rejillas y Brigada en tu comisaría, reduciendo significativamente los riesgos de inundación.

Además, se han construido 2 mil 378 sistemas de drenaje pluvial y 19 aljibes, fortaleciendo la infraestructura hidráulica de la ciudad con soluciones sostenibles y de largo plazo.

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El Ayuntamiento también ha impulsado la repavimentación de más de 147 kilómetros de calles, priorizando zonas con mayor acumulación de agua, lo que contribuye a una movilidad más segura.

La estrategia Mérida Limpia continúa fortaleciéndose mediante operativos en colonias y comisarías, así como la instalación de contenedores para residuos especiales, promoviendo una cultura de corresponsabilidad ciudadana, de acuerdo con lo que se dio a conocer de manera oficial.

Para intensificar estos trabajos, el municipio cuenta con 67 nuevas unidades y maquinaria especializada del Programa de Limpieza Integral Mecanizada, lo que permite ampliar la cobertura y rapidez de atención en toda la ciudad.