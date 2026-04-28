Ataque a balazos genera alarma en Villas Lakin de Cancún; no hay lesionados

Varios disparos fueron reportados en el fraccionamiento Villas Lakin, en la Supermanzana 258, frente a una tienda de abarrotes, en donde una persona del sexo masculino que se encontraba en el lugar logró salir sin lesiones.

Los disparos causaron alarma en esta parte de la ciudad y generó la movilización de policías municipales, con el apoyo de elementos del Ejército.

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El ataque a balazos se registró en la calle Tintal 17, con Tintal 10, frente al minisúper “La Guera”, donde las primeras versiones señalaron que los disparos fueron dirigidos contra el comercio, pero también se mencionó que posiblemente la agresión fue en contra una persona que se encontraba junto a unas maquinitas de apuestas, en el exterior del negocio.

Las primeras versiones señalaron que la víctima se percató que iban a dispararle y ante esto, logró correr para alejarse, mientras los proyectiles pasaron cerca de él.

Un par de chanclas y una camisa quedaron tiradas en el lugar, posiblemente de la persona que salió corriendo para tratar de evitar los disparos.

Los policías municipales encontraron en la cinta asfáltica aproximadamente 6 casquillos, como evidencia de los disparos.

La agresión fue cometida presuntamente por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes se dieron a la fuga.