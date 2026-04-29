Incendió de vehículo abandonado en la colonia Ejido de Playa del Carmen movilizó a cuerpos de emergencia

Se registró un incendio que consumió por completo un vehículo abandonado en un predio de la colonia Ejido de Playa del Carmen, generando una rápida movilización de cuerpos de emergencia y momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en un terreno ubicado sobre la avenida 95 con 5 Sur, donde desde hace tiempo permanecía una unidad en aparente estado de abandono.

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Vecinos del sector alertaron al número de emergencias al percatarse de las llamas, que en cuestión de minutos comenzaron a intensificarse, acompañadas de una densa columna de humo visible a varias cuadras a la redonda.

Versiones preliminares recabadas en el lugar señalan que presuntamente personas dedicadas a la recolección de materiales reciclables, conocidos como pepenadores, habrían iniciado el fuego, aunque hasta el momento esta información no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades correspondientes.

El incidente generó preocupación entre los habitantes cercanos, quienes temían que el incendio pudiera propagarse hacia viviendas colindantes o afectar otros objetos inflamables dentro del predio. Algunos vecinos incluso optaron por salir de sus domicilios como medida preventiva mientras llegaban los servicios de emergencia.

Cuerpos de emergencia acudieron al sitio para controlar el siniestro / Erick Díaz

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar las llamas. Tras varios minutos de labores, el fuego fue finalmente extinguido, evitando que se extendiera a otras áreas.

Las autoridades realizaron una inspección en el lugar para descartar riesgos adicionales y comenzaron con las indagatorias correspondientes para determinar las causas exactas del incendio y deslindar responsabilidades.

A pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas, limitándose las afectaciones al vehículo siniestrado. No obstante, el hecho reavivó la preocupación de los vecinos sobre la presencia de unidades abandonadas en la zona, las cuales representan un riesgo latente para la seguridad y la salud pública.