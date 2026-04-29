Denuncian presunto acoso en preparatoria de Mérida: alumnos habrían difundido fotos de sus compañeras

Alumnas de la preparatoria estatal número 13, Plantel Azteca Mérida 2, en la colonia Lindavista al Poniente de la ciudad, denunciaron presunto acoso dentro del plantel, luego de que cuatro estudiantes les habrían tomado fotografías sin su consentimiento, las cuales aseguran, fueron difundidas a través de WhatsApp.

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De acuerdo con testimonios de las estudiantes, tuvieron conocimiento sobre un grupo de difusión en WhatsApp, donde cuatro alumnos se comparten fotografías reveladoras de las menores, las cuales fueron tomadas dentro del aula y en clases de educación física.

Tras reportar la situación, les explicaron que se aplicaría la expulsión directa contra los alumnos involucrados; sin embargo, al regresar de las vacaciones, se enteraron que nunca hubo sanción, pues tres de los acusados se encuentran asistiendo a clases, mientras que otro en modalidad virtual.

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La situación ha sido reportada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pero presuntamente esta no ha procedido hasta que avancen las indicaciones dentro del plantel.

Mientras tanto, las alumnas aseguran sentirse inseguras mientras tres de los alumnos presuntamente involucrados siguen conviviendo con ellas en la escuela.