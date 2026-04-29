Doble amenaza de tiroteo moviliza a autoridades en Campeche y preocupa a padres de familia

Una doble amenaza de tiroteo en escuelas de la capital del Estado y de Champotón encendió las alarmas entre padres de familia y autoridades educativas, ocasionando una intensa movilización policiaca.

El primer caso ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica No. 23, donde aparecieron dos notas amenazantes: una en el acceso al plantel y otra en los baños de hombres. El hallazgo provocó pánico colectivo entre los padres y la intervención inmediata de las corporaciones de seguridad.

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La segunda supuesta amenaza se registró en la Escuela Secundaria General (ESG) No. 09 “Roberto Campos Mendoza”, en Champotón, tras una llamada al 911 alrededor de las 12:30 horas. Al acudir al plantel educativo, el personal administrativo descartó la situación, señalando que no existía reporte ni evidencia.

En ambos casos, las autoridades actuaron con cautela para evitar generar psicosis escolar. Se presume que los mensajes fueron colocados por alumnos como parte de un reto viral en internet, cuyo objetivo es generar pánico.

En menos de siete días se han registrado tres amenazas de ataques armados en planteles educativos: el primero en Carmen y los dos más recientes en la capital y en Champotón, todos con saldo blanco.