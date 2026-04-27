Sujeto provoca incendio e intenta calcinar a su pareja sentimental en Playa del Carmen

Un sujeto intentó calcinar a su pareja sentimental al encerrarla bajo llave en su casa y provocar un incendio, la mujer fue rescatada a tiempo por los cuerpos de emergencia en Playa del Carmen, de inmediato fue auxiliada por paramédicos al sufrir intoxicación y de inmediato fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Playa Azul con avenida Del Carmen del fraccionamiento Villamar 1 de Playa del Carmen, los vecinos al percatarse de los hechos solicitaron el apoyo a las autoridades municipales.

Minutos después llegaron los cuerpos de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, quienes de inmediato rescataron a la mujer, para ello tuvieron que forzar la entrada principal de la casa para liberarla, quien ya presentaba un cuadro de intoxicación por la inhalación de gases tóxicos.

La mujer estuvo a punto de morir calcinada luego de que su presunta pareja sentimental la dejara encerrada bajo llave y provocara un incendio en su domicilio. De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron tras una presunta discusión, el agresor salió del domicilio asegurando la puerta principal de la casa con llave para impedir que la mujer escapara.

Según versiones, el sujeto después de cerrar la puerta arrojó una botella con líquido inflamable hacia la planta baja y le prendió fuego para luego huir del sitio con rumbo desconocido.

El fuego empezó a tomar fuerza y las llamas se propagaban en la casa, la mujer se encontraba en la planta alta sin percatarse inicialmente del peligro, hasta que la humareda empezó a ser visible desde fuera, los vecinos al ver la grave situación gritaron para alertar a la gente de que una mujer estaba atrapada en su propio hogar.

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Los cuerpos de emergencia también lograron poner a salvo a una mascota que se encontraba atrapada en el patio trasero, y un tanque de gas que en cualquier momento pudo explotar, ante tal situación fue retirado de la zona para evitar una tragedia.

Luego de ser rescatada, la mujer recibió los primeros auxilios por parte de los paramédicos de Protección Civil, en enseguida fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto que elementos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) brindaron acompañamiento y asesoría legal a la víctima, luego de confirmar que los maltratos por parte del sujeto eran constantes, al señalar que en esta ocasión el agresor intentó acabar con su vida de forma cruel.

Por su parte, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo para buscar al presunto responsable, aunque sin éxito.

La Fiscalía General de Quintana Roo inició las investigaciones correspondientes por el delito de feminicidio en grado de tentativa, con los datos y testimonios proporcionados por la víctima para dar con el paradero del presunto delincuente.