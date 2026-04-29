Rescatan a 8 mujeres de presunta red de trata de personas en la SM 32 de Cancún

Un operativo de cateo que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) en un domicilio de la Supermanzana 32, en la avenida La Costa, permitió el rescate de 8 mujeres que eran víctimas presuntamente de un caso de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena.

Después de la movilización en un edificio de tres niveles, ubicado a unos metros de la avenida Chichén Itza, los agentes de investigación dejaron sellos de aseguramiento en la reja y en la puerta de acceso, con las siglas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FEDTP).

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Las primeras versiones indicaron que una mujer que era retenida en este inmueble logró escapar en días pasados y pidió auxilio, al señalar que era víctima de explotación sexual. De esta manera, los elementos de la Policía de Investigación de la FGE localizaron el lugar y solicitaron una orden de cateo a un Juez de Control para revisar el edificio, denominado Rincón del Sol.

La movilización se registró en el domicilio ubicado en la calle Isla Holbox, en la esquina con la avenida La Costa. Después de las diligencias correspondientes, las autoridades dieron a conocer de manera preliminar que 8 mujeres fueron rescatadas y reciben atención, mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si ya fueron ubicados los responsables de la operación de una presunta red de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual.