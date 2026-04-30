Unidades de transporte protagonizan fuerte accidente y dejan varios lesionados en Playa del Carmen

Un aparatoso accidente entre dos unidades de transporte público colectivo dejó como saldo varios pasajeros lesionados afortunadamente ninguno de gravedad y cuantiosos daños materiales, sobre la carretera federal 307, a la altura de la entrada al parque Xcaret.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una unidad del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río”, que circulaba presuntamente a exceso de velocidad, no guardó su distancia de seguridad e impactó por la parte posterior lateral izquierda a una unidad del sindicato “Tiburones del Caribe”, procedente de Tulum.

Noticia Destacada Motociclista sufre lesiones graves en Playa del Carmen y es trasladada a un hospital

La unidad afectada se encontraba momentáneamente detenida para permitir el descenso de un pasajero, momento en el que fue alcanzada por el otro vehículo, provocando el fuerte choque que generó alarma entre los ocupantes de ambas unidades.

Tras el impacto, pasajeros solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911, debido a que ambas unidades transportaban usuarios al momento del accidente. Minutos más tarde, paramédicos arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes presentaban golpes y crisis nerviosas, sin que fuera necesario su traslado hospitalario.

Noticia Destacada Automovilista sufre aparatoso accidente en la carretera federal de Playa del Carmen

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro de las unidades.

Finalmente, con el apoyo de una grúa, ambos vehículos de transporte público fueron remolcados al corralón, donde permanecerán en tanto se concluyen los peritajes y se deslindan responsabilidades.