Hallan 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Cancún

Un importante decomiso de 12 kilos de cocaína se registró en el Aeropuerto Internacional de este destino turístico, cuando eran transportados por un pasajero en el respaldo de una silla de ruedas, procedente de Medellín, Colombia, lo cual fue detectado por elementos de la Guardia Nacional y de Aduanas.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal dio a conocer el hallazgo de esta cantidad de droga en una inspección física que los elementos realizaron a pasajeros, con lo que procedieron a la detención de una persona por esta actividad de narcotráfico.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que se localizaron 12.38 kilogramos de presunta cocaína que formaba parte del equipaje del pasajero, los cuales estaban ocultos en el respaldo de una silla de ruedas, lo cual fue detectado en una revisión realizada a través de una máquina de rayos X.

Las primeras versiones indicaron que el viajero tenía como equipaje una silla de ruedas eléctrica y en el respaldo estaban ocultos varios paquetes rectangulares que contenían la droga.

Las primeras investigaciones señalaron que el ahora detenido llegó en un vuelo procedente de Medellín, Colombia y como parte del procedimiento para su ingreso al país, fue sometido a una revisión, en la que salió a relucir que llevaba el cargamento ilícito.

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En esta intervención participaron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para proceder a la detención del presunto responsable.

Las autoridades federales procedieron al aseguramiento del narcótico y realizaron la respectiva puesta a disposición del detenido ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que sea investigado por delitos contra la salud, en la modalidad de tráfico de estupefacientes.

Decomisan cerca de 5 mil dosis de droga en Cozumel

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal reportó otras dos acciones en la isla de Cozumel, una de las intervenciones fue realizada en la colonia Paraíso, en donde los elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal detuvieron a una persona con 2 mil 999 dosis de drogas y un vehículo.

En el segundo operativo, elementos de la Secretaría de Marina efectuaron una inspección y verificación a bordo de un transbordador de carga de una empresa y detuvieron a una persona con mil 999 dosis de metanfetaminas y dos teléfonos celulares.