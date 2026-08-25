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Tensión en Isla Aguada: Kayak con menores y adultos vuelca cerca del Puente de la Unidad

Menores y adultos quedaron a la deriva tras volcar el kayak en el que viajaban en Isla Aguada; prestadores turísticos y pescadores lograron rescatarlos con vida.

Por Israel Lozano

25 de ago de 2026

2 min

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Una embarcación de Mayo Tours acudió al rescate.
Una embarcación de Mayo Tours acudió al rescate. / Especial

Momentos de tensión se vivieron en aguas de Isla Aguada, luego de que un grupo integrado por menores de edad y adultos, que se desplazaba a bordo de un kayak, perdiera el equilibrio y terminara en el mar cuando atravesaba la zona de los dos puentes de la Unidad.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, la fuerte corriente habría provocado que los tripulantes perdieran el control de la pequeña embarcación, ocasionando que volcara y sus ocupantes quedaran a la deriva.

La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban en la zona, quienes, desde los puentes de la Unidad y la orilla de la playa, comenzaron a realizar señas para solicitar auxilio.

Ante el llamado de emergencia, una embarcación de servicios turísticos de Mayo Tours, al mando del patrón conocido como “Venado”, acudió rápidamente al sitio para realizar las labores de rescate.

Los tripulantes de la embarcación lograron ubicar y poner a salvo a las personas, quienes afortunadamente se encontraban con signos vitales, aunque presentaban una fuerte crisis nerviosa debido a los momentos de angustia que habían vivido.

Al rescate también se sumaron pescadores y trabajadores de otras embarcaciones turísticas que se encontraban en las inmediaciones, quienes colaboraron para trasladar a los afectados hasta tierra firme.

Una vez en tierra, personal del Insavi brindó atención prehospitalaria a los involucrados. Tras ser valorados, se determinó que no era necesario trasladarlos a un hospital, por lo que permanecieron en el sitio bajo observación.

Durante varios minutos, el rescate mantuvo en tensión a quienes presenciaban los hechos desde otras embarcaciones y diferentes puntos de la zona, permaneciendo atentos a cada movimiento de los rescatistas hasta que todos los afectados fueron llevados a tierra firme.

La rápida intervención de los prestadores de servicios turísticos, pescadores y demás personas que participaron en el operativo permitió que el incidente terminara sin consecuencias mayores.

JGH

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