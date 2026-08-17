Muere Paoly Perera, primera alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, tras accidente en la carretera a Chetumal

Falleció la expresidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Paoly Perera Maldonado, en un accidente carretero a la altura de Uh May, en el tramo Felipe Carrillo Puerto a Chetumal. Actualmente fungía como directora general del TecNM.

Noticia Destacada ¡Le poncharon las llantas! Vecinos de Cancún detuvieron a un hombre señalado de acosar a una adolescente

Alrededor de las 11:00 horas de este lunes se reportó un choque entre dos automóviles compactos, a unos cuatro kilómetros de la comunidad de Uh May. De acuerdo con información preliminar, se reporta una persona sin vida y dos lesionados de gravedad.

Automovilistas que cruzaron por el lugar dieron parte a los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios a las personas lesionadas.

De manera preliminar, en el accidente perdió la vida la directora del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, Paoly Perera Maldonado, mientras que el conductor de la unidad de trabajadores se reporta grave.

El percance ocurrió en un horario de mucho tránsito vehicular, además de un clima lluvioso, en el que el pavimento mojado representa un riesgo de derrape.

De acuerdo con testigos, una de las unidades que impactó contra la unidad en la que viajaban los trabajadores del Tecnológico transitaba a exceso de velocidad en mencionado tramo carretero.