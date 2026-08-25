Accidente en libramiento de Felipe Carrillo Puerto deja un lesionado y daños por más de 80 mil pesos

Una persona lesionada y daños materiales que pudiera superar los 80 mil pesos, fue el saldo de un aparatoso accidente carretero que se registro en el libramiento de Felipe Carrillo Puerto, al salirse de la cinta de rodamiento un vehiculo compacto que termino volcado y resultar lesionado el ocupante.

Los hechos se registraron en el kilometro 12 + 00 de la carretera del libramiento de Felipe Carrillo Puerto, al ser reportado un aparatoso accidente donde había resultado lesionado una persona y que se requería los servicios de los paramédicos de la Cruz Roja. Por lo que minutos mas tarde arribo la unidad de rescate al lugar.

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Los paramédicos procedieron a atender al conductor de la unidad quien ya había salido del vehículo, aunque tras recibir los primeros auxilios, resulto únicamente con algunas heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, aunque sus heridas no ponen en riesgo su integridad física.

El vehículo accidentado se trata de la marca Nissan, tipo Rogue, color gris, con placas de circulación UTL-165-R de Quintana Roo, mismo que circulaba de norte a sur, cuyo conductor, aparentemente al perder el control de la dirección de la unidad, salió de la cinta de rodamiento del lado derecho, internándose parcialmente dentro del monte, hasta volcarse y quedar sobre su costado derecho.